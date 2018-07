Pawilon ma przypominać las: drewniane donice obsiano ziołami i trawami, z nich wyrastają pnie – papierowe słupy o średnicy 10 centymetrów, a całość przykrywa korona drzew z tektury falistej obita sklejką. Z nich zwisają papierowe wstążki, na których wypisano wiersze Zbigniewa Herberta, m.in. „Wilka i owieczkę”, „Szeptem” czy „Martwą naturę”.

– Szumią na wietrze jak prawdziwe liście. A środkiem biegnie ścieżka, która otwiera konstrukcję i zaprasza do wnętrza. Papier to wymagający materiał, ale daje ciekawy rezultat. Ma w sobie lekkość i naturalność – dodaje Paweł Balcer z Wydziału Architektury, jeden z autorów projektu. Razem z 18 innymi studentami Politechniki Wrocławskiej pod opieką prof. Romualda Tarczewskiego i dr. Jerzego Łątki przygotowali papierowy pawilon Herberta w ramach akcji ProtoLAB.

– Herbert to, moim zdaniem, jeden z najwybitniejszych polskich poetów. Teraz pojawiła się doskonała okazja, żeby przybliżyć go też studentom. Przygotowując swój projekt, musieli nie tylko zadbać o kwestie techniczne, ale też zagłębić się w jego poezję i poznać życiorys – mówi dr Jerzy Łątka. I dodaje, że zainteresowanie przerosło oczekiwania opiekunów: zapisy rozpoczęły się o godz. 8, a już o 10 lista była zamknięta. Jedna ze studentek, która nie zdążyła się zapisać, dołączyła nawet do grupy jako wolny słuchacz. Była obecna na wszystkich zajęciach.