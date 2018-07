Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 33-letniemu Marcinowi M. i jego 31-letniej żonie Monice M. Para jest oskarżona o znęcanie nad swoimi dziećmi.

Dwóch chłopców i jedna dziewczynka w wieku 4, 6 i 10 lat miała przeżywać gehennę przez dwa lata. - Od lipca 2015 roku do 17 grudnia 2017 roku Marcin M. znęcał się fizycznie i psychicznie nad najstarszym dzieckiem. Jak ustalono, bił chłopca po całym ciele specjalnie przygotowanym przedmiotem przypominającym pejcz, składającym się z drewnianej rączki, do której przymocowane były przewody elektryczne (6 sztuk) o długości pół metra - informuje Małgorzata Klaus, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Dodaje, że ojciec miał też krytykować chłopca i wyzywać go od "debili" i "głupków". Matka natomiast - zgodnie z ustaleniami prokuratury - miała znęcać się nad wszystkimi dziećmi. - Biła je pejczem po całym ciele, w tym po plecach, nogach i rękach, powodując obrażenia w postaci siniaków, natomiast najstarsze dziecko szarpała też za włosy. W dniu 17 grudnia 2017 roku uderzyła go też pejczem i spowodowała sińce. Obrażenia te naruszyły czynności narządów ciała dziecka - dodaje prokurator Klaus.