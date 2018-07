W letnim rozkładzie lotów z Wrocławia znajduje się 85 połączeń. Od początku roku Port Lotniczy Wrocław obsłużył łącznie ponad 1,5 mln pasażerów (czyli o 15,7 proc. więcej niż przed rokiem). Tylko w samym czerwcu było to ponad 352 tys. pasażerów, a zgodnie z prognozami, do końca roku lotnisko obsłuży ponad 3,2 mln pasażerów.

Im więcej połączeń, tym więcej podróżnych i... samochodów. Dlatego w kwietniu przy lotnisku otwarto kolejny parking oznaczony literą B. Znajduje się najbliżej hali odlotów, a pierwszy wjazd na jego teren mieści się jeszcze przed bramkami na lotnisko. Parking znajduje się w niewielkiej odległości od wejścia do portu lotniczego.

Jak tłumaczy Jarosław Sztucki, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Porcie Lotniczym Wrocław, chodzi o to, by maksymalnie usprawnić podróż pasażerom: - Bez względu na to, czy planujemy business day, trzydniowy wyjazd, czy może lecimy z Wrocławia na dłuższe wakacje. Nowy parking B, właśnie oddany do użytku, gwarantuje, że dla każdego znajdzie się miejsce - mówił w rozmowie z "Wyborczą".