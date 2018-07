Film powstaje na zlecenie Muzeum Powstania Warszawskiego. To sensacyjno-szpiegowska opowieść o misji Jana Nowaka-Jeziorańskiego, słynnego „Kuriera z Warszawy”. Akcja dzieje się w 1944 roku, opisuje kilkanaście dni przed wybuchem powstania warszawskiego. Wtedy właśnie Jan Nowak-Jeziorański podejmuje się zadania przedostania się z okupowanej Polski do Londynu, by przekazać informacje o walkach Armii Krajowej.

Jak podaje na swojej stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, w tle rozgrywają się wydarzenia kluczowe dla przyszłości Polski: dokonany zostaje zamach na Adolfa Hitlera, premier Stanisław Mikołajczyk jedzie do Moskwy, bezskutecznie próbując doprowadzić do ugody ze Stalinem, powstaje PKWN, Sowieci zbliżają się do Warszawy, a dowództwo AK w Wilnie zostaje podstępnie aresztowane.

Żeby młodzi pamiętali

Władysław Pasikowski: – Dlaczego akurat Jan Nowak-Jeziorański? Spotkał osobiście wszystkie najważniejsze figury z szachownicy ówczesnej gry politycznej, której stawką była nasza teraźniejszość, a która mogła, wierzcie państwo lub nie, wyglądać całkiem inaczej. O wadze tych decyzji i ludziach je podejmujących będzie nasz film, a także o tym, gdzie byśmy byli, gdyby ci ludzie 70 lat temu nie stanęli na wysokości zadania. Przyświeca nam myśl, aby rola Jana Nowaka nie została zapomniana i żeby młodzi ludzie zdawali sobie sprawę z tego, jakie znaczenie miało postępowanie zwykłego młodego człowieka w niezwykłych czasach.