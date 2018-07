Zaczęło się w piątek od fuzji europejskiej klasycznej muzyki ze współczesną syryjską w wykonaniu połączonych sił dwóch zespołów – berlińskiej Syrian Expat Philharmonic Orchestrze i wrocławskiej Orkiestry Leopoldinum. Pierwszy zespół tworzą wybitni syryjscy wykonawcy i wojenni uchodźcy zarazem. W drugim mamy doborowy skład wrocławskich wykonawców. Ten mariaż dał przede wszystkim bardzo dobry koncert. Publiczność nie musiała wcale wiedzieć, że SEPO tworzą m.in. Hivran i Jihada, którzy wraz z dziećmi przeszli przez obóz uchodźców, czy Dolam, który zostawił w Syrii swój ukochany instrument, żeby wyruszyć w wycieńczającą podróż przez Turcję, Serbię i Węgry, która zakończyła się w Niemczech.

„Bez wymówek. Bez ograniczeń”

Wirtuozami byli także ILL-Abilities, niepełnosprawni breakdancerzy, którzy pod wodzą Kanadyjczyka Luca „Lazylegz” Patuellego pojawili się w sobotę i niedzielę w Centrum Technologii Audiowizualnych, żeby stoczyć bitwę z polskimi tancerzami i postawić ogromny znak zapytania przy pojęciu „niepełnosprawność”. Hasło, które im towarzyszy, to „No excuses. No limits” („Bez wymówek. Bez ograniczeń”). Jeśli podczas tych dwóch wieczorów pojawiły się jakiekolwiek ograniczenia, to jedynie w głowach nas, niedowiarków, na widok artystów wchodzących na scenę. Bo czysto fizyczny brak sprawności szybko przestał istnieć w naszej perspektywie, a o tym, że Luca ma kompletnie bezwładne nogi, przypomnieliśmy sobie dopiero z niejakim zaskoczeniem, kiedy po zakończonym tańcu wsparł się na kulach.