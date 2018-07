Grzegorz D. i Patryk H. staną przed sądem we Wrocławiu w charakterze świadków w sprawie byłych funkcjonariuszy komisariatu Wrocław Stare Miasto. Łukasz r., Paweł G., Paweł P. i Adam W. są oskarżeni o przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad 25-letnim Igorem Stachowiakiem, który zmarł na komisariacie przy ul. Trzemeskiej w maju 2016 r.

To m.in. filmy Grzegorza D. i Patryka H. z wrocławskiego Rynku trafiły do mediów po interwencji związanej z Igorem Stachowiakiem, w której brali udział policjanci z Trzemeskiej. Mężczyźni nagrywali telefonami komórkowymi, jak czterech funkcjonariuszy szarpie się z ubranym w dżinsy, pomarańczowy sweter i jasne buty chłopakiem. Nie ukrywali, że filmują. Komentowali też nieporadne działania policjantów. „Ja to nagrywam, spoko” – mówi jeden z nich, gdy widzi, jak policjanci próbują obezwładnić Igora Stachowiaka i wsadzić go do radiowozu. „Wy mu musicie komendę wydać, Avengersy” – mówi do policjantów i ostrzega ich: „Ej nie duś go jeden z drugim, kur...", „To jest człowiek”.