Tomasz Ł. w 2012 r. został skazany na sześć lat i osiem miesięcy więzienia za gwałt na 14-latku. Jednak ze względu na postępującą chorobę – stwardnienie rozsiane – decyzją wrocławskiego sądu otrzymał w lipcu 2016 r. zgodę na przerwę w odbywaniu kary. Miesiąc później skrzywdził kolejnego, pięcioletniego chłopca. Sprawę wykryto przypadkiem podczas akcji Interpolu. Na komputerze kolegi, którego Tomasz Ł. poznał w celi, wykryto filmiki, które nagrał z udziałem tego dziecka.

Śledztwo w sprawie prowadziła świdnicka prokuratura rejonowa. Już na tym etapie pojawiły się problemy. Stan zdrowia Tomasza Ł. sprawił, że prokurator musiał przesłuchiwać go w domu, a żaden zakład karny nie chciał go przyjąć do siebie, choć zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu.

Ostatecznie akt oskarżenia trafił do świdnickiego sądu w grudniu 2016 r. Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty, w tym najcięższy – trzykrotnego wykorzystania dziecka. Tomasz Ł. zmuszał do seksu oralnego pięcioletniego chłopca, którego pod opieką zostawiała mu matka. Następnie to nagrywał i umieszczał w sieci.