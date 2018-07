"W związku z ostatnimi doniesieniami o zagryzionych zwierzętach w sołectwach Antoniów, Kopaniec i Kromnów, wójt gminy Stara Kamienica prosi mieszkańców oraz osoby przebywające na terenie gminy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie pobytu na terenach leśnych oraz w ich sąsiedztwie" - czytamy w komunikacie.

Wójt Zofia Świątek zwraca szczególną uwagę na opiekunów zwierząt: "Wnosi się o zwrócenie uwagi na zwierzęta przebywające na uwięzi, które podczas ataku nie mają możliwości ucieczki, oraz trzymanie psów na smyczy podczas spacerów."

Nie wiadomo jednak, czy wspomniane zwierzęta faktycznie zostały zaatakowane przez wilki - żadnego nie złapano. Sprawę komentują internauci.

Maria Meneghini: - Warto poszukać psów wypuszczanych na noc samopas (słynna historia z Jagniątkowa), zanim zacznie się nagonkę na wilki. Bo jak się okazuje, to na wpół zdziczałe psy oraz agresywne psy z zagród wiejskich latające samopas robią niewspółmiernie większe szkody. Mamy tak obfite zasoby naturalne, z których korzystają wilki: sarny, jelenie, zające, ptactwo, młode dziki, że doprawdy pies i ludzki dom to ostatnia rzecz, która wilka interesuje. Akurat na naszym terenie rzadko zaglądają do domów.