Do niecodziennego zdarzenia doszło w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Mający wirusa HIV mężczyzna próbował zarazić nim kilka innych osób. Mścił się w ten sposób za to, że w sklepie nie mógł kupić piwa.

Mam HIV!

12 października ubiegłego roku do jednego z dyskontów w Świebodzicach przyszedł 39-letni Sławomir N. Mężczyzna dopiero co wyszedł z więzienia. Spędził tam większość swojego dorosłego życia. – To bardzo dobrze znana nam osoba – mówi Janusz Kozendra, szef lokalnego komisariatu. N. jest uzależniony od alkoholu i tego dnia również był pijany. Bardzo chciał kupić piwo, ale w sklepie mu odmówiono. Dlatego wyżył się na sprzedawczyni. Zaczął ją wulgarnie wyzywać i opluwać.Później kobieta, jak i inne osoby, które miały z N. kontakt, musiała poddać się badaniom, bo istniało spore ryzyko, że mężczyzna zaraził ją wirusami wywołującymi śmiertelne choroby.