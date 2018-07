2 ZDJĘCIA 22 grudnia, moment wręczenia wypowiedzenia aktorce Marcie Ziębie przez dyrektora Cezarego Morawskiego (MIECZYSŁAW MICHALAK)

Aktorka Marta Zięba miała prawo protestować przeciwko zmianom w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Miała prawo walczyć o to miejsce pracy i wyrażać swoje zdanie o zmianach w tej instytucji - tak uznał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. A to daje podstawę, by Morawskiego odwołać.