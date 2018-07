19 ZDJĘĆ Proces policjantów, którzy pobili Igora Stachowiaka. Oskarżony Łukasz R. (MIECZYSŁAW MICHALAK)

Tylko jeden z oskarżonych Łukasz R. stawił się dzisiaj w sądzie na rozprawie dotyczącej znęcania się policjantów nad Igorem Stachowiakiem. Zgodnie z ustaleniami śledztwa to on kilkakrotnie użył paralizatora podczas zatrzymania 25-latka. Przyznał się dziś do tego, gdy przez kilka godzin wyjaśniał, jak przebiegała interwencja i w jaki sposób doszło do śmierci Igora Stachowiaka. Proces obserwują przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jako oskarżyciele posiłkowi zeznania złożą dziś też rodzice zmarłego 25-latka.