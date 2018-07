– Mamy za sobą trudny rok – przyznał Marcin Pieńkowski, szef artystyczny festiwalu. – Po raz pierwszy we Wrocławiu startujemy bez sponsora głównego, ale chcę podkreślić, że jesteśmy, nie zwijamy się, przeciwnie – rozwijamy. Wciąż wspierają nas miasto Wrocław, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest też kilku nowych partnerów, w tym Fundusze Norweskie i Europejski Program Gospodarczy Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Jednak tegoroczną edycję, po utracie sponsora, firmy T-Mobile, trzeba było zorganizować, dysponując niższym niż do tej pory budżetem. Ubiegłoroczne Nowe Horyzonty kosztowały 5,8 mln zł, w tym roku do dyspozycji jest 5 mln. Skutki będą widoczne – zabraknie wieczornych seansów w rynku, które stały się tradycją wrocławskiej imprezy, i plaży na placu Solnym, którą stawiał co roku sponsor.