O kondycji rynku nieruchomości świadczy też to, że ponad połowa nabywanych domów jest kupowana za gotówkę.

Dane transakcyjne domów wskazują na stabilność tego sektora wrocławskiego rynku nieruchomości. Ceny nie zmieniają się znacząco od kilku lat, chociaż oferty prezentowane w portalach internetowych mogą sprawiać wrażenie drożyzny.

Cenowa rozpiętość skrzydeł

Średnie ceny transakcyjne we Wrocławiu to 870 tys. zł za dom wolno stojący, 590 tys. za szeregówkę i 680 tys. za bliźniak. Ale ten sektor nieruchomości charakteryzuje się wyjątkowo dużą rozpiętością cenową. Od 280 tys. zł, za które możemy kupić bliźniak do remontu w Leśnicy, czy 400 tys. na Maślicach do nawet kilkunastu milionów złotych za dom w rejonie Wielkiej Wyspy, na Oporowie lub Ołtaszynie.

Na cenę wpływa bowiem bardzo dużo indywidualnych czynników. To nie tylko lokalizacja, dostęp do osiedlowej infrastruktury, komunikacji miejskiej, styl, architektura i charakter domu, technologia budowy czy też jego ciekawa historia. Ważna jest również wielkość działki, a zwłaszcza jej zagospodarowanie.