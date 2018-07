Tekst ukazał się we wrocławskiej „Gazecie Wyborczej” 15 maja 2015 r.

Mężczyzna, który przed chwilą wypowiedział to zdanie, pokazuje mi zaparkowany pod domem samochód – jeden z kilku, które są własnością jego i jego córki. Bmw 730, model E32 z 1990 r.

– Długo szukałem tego egzemplarza – mówi. – Identycznym jechaliśmy z Agnieszką w 1991 r. do Mediolanu po suknię, w której wystąpiła na wyborach Miss Polski. Chciałbym pokonać tę trasę jeszcze raz, z naszą córką.

Już mi niosą suknię

Jest czerwiec 1991 r. Suknię kupują w butiku w centrum Mediolanu, niedaleko La Scali. Granatowa, długa nad kostkę, z wyszywanym cekinami gorsetem. Wrocławska kandydatka na miss 19 lipca stanie w niej na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Będzie odstawać od pozostałych finalistek – większość przerobi kreacje z salonów mody ślubnej.

Później, na październikowe wybory Miss International w Tokio, wrocławianka zabierze białą, długą do ziemi suknię z odsłaniającym ramiona dekoltem, przylegającym w talii gorsetem i falą zwiewnej materii wokół bioder, zwężającej się ku dołowi. Do tego sznur pereł na szyi. Włosy spięte ciasno w kok odsłaniają twarz o delikatnych rysach.

Czy ta kreacja daje fory właścicielce? Z pewnością jej nie przeszkadza, jak trzy lata wcześniej Joannie Grupińskiej, która na wyborach Miss Universe musiała nosić koszmarną falbaniastą różową sukienkę produkcji krajowej Justyna Fashion Studio. A mimo to została III Wicemiss.

W Tokio Polka zdobywa tytuł Miss International – po raz pierwszy w historii konkursu. W perłowej koronie mówi: – I’m so excited. I’m so, so happy. Thank you.

Jest królową. Bajka się zaczyna. Gdyby próbować opowiedzieć ją w typowy dla gatunku sposób, oprócz niej trzeba byłoby tu obsadzić jeszcze księcia. I krasnoludka-ufoludka z ostrym nożem w kieszeni.

Królowa na traktorze

Pamiętam te wybory, ale też wcześniejsze o kilka miesięcy – Miss Polski. To był czas, kiedy nikt jeszcze nie stawiał pytań o zasadność podobnych konkursów. Prezentacje kandydatek skutecznie hipnotyzowały przed telewizorami cały kraj, a nazwiska kolejnych koronowanych piękności – Magdaleny Jaworskiej, Anety Kręglickiej, Ewy Wachowicz – nawet dziś brzmią znajomo.