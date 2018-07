Przebudowa ul. Buforowej trwa od grudnia ubiegłego roku i, jak zapewnia spółka Wrocławskie Inwestycje, wszystko idzie zgodnie z planem. Nad drogą zamontowano nośne do przęseł nowego wiaduktu. Ale nie są to jedyne prace, jakie wykonują drogowcy. Na części nowych korytarzy jezdni w przyszłym tygodniu będzie układana masa bitumiczna, by można było przerzucić ruch samochodowy ze starej drogi i rozpocząć roboty w jej sąsiedztwie. Kiedy ta zmiana nastąpi, jeszcze nie wiadomo.

Wiadomo za to, jaki jest plan. Droga na odcinku do wiaduktu zostanie poszerzona o jeden pas w każdą stronę i będzie miała wymienioną nawierzchnię. Dziurawe chodniki zostaną zastąpione nowymi. Powstanie również droga rowerowa, a na wysokości ul. Terenowej rondo. Cały teren będzie oświetlony nowoczesnymi lampami LED-owymi. Pod nowym wiaduktem pozostawiona zostanie rezerwa terenu pod przyszłe torowisko.