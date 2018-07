Maria marzy o tym, żeby jej wnuk wrócił z zagranicy i dostał dobrą pracę. Student, który pisze doktorat, nie chcę wyjeżdżać z Polski. A młoda matka przyznaje, że koncentruje się głównie na tym, aby jej dziecko dostało się do żłobka. Łączy ich "Wrocławskie marzenie" - to tytuł krótkiego filmu, w którym wszyscy występują.

- To nie jest spot wyborczy, to głos w debacie o przyszłości Wrocławia - zaznacza Karol Przywara, który opublikował film na swoim Facebooku. Przywara jest członkiem Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego i dyrektorem wydziału współpracy z zagranicą w Urzędzie Marszałkowskim Dolnego Śląska. Film opublikował, by wpisać się w przedwyborczą dyskusję o problemach, z jakimi mierzy się miasto.

- Chciałbym, żeby Wrocław był miastem, w którym każdy czuje się potrzebny i gdzie można czuć się bezpiecznie, niezależnie od pochodzenia czy statusu - mówi. I dodaje, że inspiracją była rozmowa jego rówieśników o trudnościach związanych z zapisaniem dziecka do żłobka.