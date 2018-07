Do sądu w Głogowie trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm policjantom z komendy policji w Głogowie. Prokuratura zarzuca im, że nie dopełnili obowiązków, wynikających z zarządzenia komendanta głównego policji dotyczącego m.in. doprowadzeń, i nieumyślnie narazili pozostającego pod ich opieką Mariusza K. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – informuje prokurator Lidia Tkaczyszyn z Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 13 lutego, na ul. Głowackiego w Głogowie. Około godz. 13.30 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Głogowie odebrał telefoniczne zgłoszenie, które dotyczyło nietrzeźwego bezdomnego. Policjanci podjęli interwencję wobec 45-letniego mężczyzny, który leżał na ulicy w pobliżu placu zabaw. Przewracał się, nie mógł utrzymać równowagi.

Policjanci udzielając mu pomocy, wyczuli woń alkoholu. Postanowili przewieźć go do izby wytrzeźwień. W czasie transportu wyczuli dym. Zatrzymali radiowóz. Zobaczyli, że odzież bezdomnego płonie. Wyciągnęli go więc go z radiowozu i ugasili płomienie samochodową gaśnicą, ściągnęli z bezdomnego odzież. Wezwali też pogotowie, które zabrało mężczyznę do szpitala. Niestety, mężczyzna, który miał oparzenia drugiego i trzeciego stopnia klatki piersiowej i dróg oddechowych, po kilku dniach zmarł.