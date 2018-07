Na początku lipca Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu zakończyła śledztwo przeciwko Marianowi S. – byłemu Prezesowi Zarządu Południowo-Zachodniej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Mężczyzna miał przez dwa lata (od początku czerwca 2006 r. do końca kwietnia 2008 r.) udzielać pożyczek osobom, które nie miały zdolności kredytowej. W ten sposób - twierdzi prokuratura - narażał interes firmy.

– Marian S. decydował samodzielnie o przyznaniu pożyczek osobom, które przedłożyły niekompletną, wadliwą i nieprawidłową dokumentację pożyczkową, mimo szeregu zastrzeżeń o braku zdolności kredytowej oraz jakości i wartości ich zabezpieczeń zgłaszanych przez pracowników tej instytucji, Komisję Kredytową oraz radcę prawnego. Po uzyskaniu akceptacji Mariana S., pożyczki pieniężne były przekazywane do dyspozycji klientów – informuje Małgorzata Klaus, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Dodaje, że prezes jeszcze przed rozpoczęciem spłaty kredytów udzielał osobom bez zdolności następnej pożyczki, z której spłacano poprzednią. A nie były to małe kwoty, czego przykładem jest jedna z kobiet, która najpierw pożyczyła prawie 2 miliony złotych, a następnie wzięła drugą pożyczkę na ponad 2 miliony, by spłacić poprzednią.