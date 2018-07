Gra Frankenstein: Beyond the Time wykorzystuje technologię VR (wirtualnej rzeczywistości) w modelu gry, bazującym na konieczności odnalezienia ukrytych przedmiotów i walce z uciekającym czasem. Przy czym całość akcji została osadzona w świecie szalonego naukowca. Gra rozgrywa się w wiktoriańskiej rezydencji, gdzie gracz ma za zadanie rozwiązać największą tajemnicę Doktora Frankensteina.

– Dynamiczne środowisko gry to przede wszystkim efekty specjalne. Największą uwagę zwróciliśmy na zjawiska pogodowe, które sprawiają, że doznania stają się wyjątkowo realistyczne. Gracz może poczuć prawdziwie mroczny klimat, oddający tło historycznej powieści – mówi Jakub Wolff, CEO wrocławskiego studia The Dust. – To, co sprawia, że rozgrywka jest tak wciągająca, to bardzo szczegółowe otoczenie. Od ogromnego szkieletu wieloryba do maleńkiej laboratoryjnej fiolki - wszystko jest szczegółowo dopracowane, aby zapewnić jak najintensywniejsze doznania.