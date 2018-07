– Elżbieta T. wbrew przepisom ustawy o odpadach, a także niezgodnie z postanowieniami decyzji administracyjnych sprowadziła i składowała na placu magazynowym zakładu w Bogatyni odpady w sposób nieselektywny, który nie zabezpieczał terenu przed przenikaniem ich odcieków do środowiska gruntowo-wodnego, rozwiewaniem i mieszaniem, samozapłonem oraz podpaleniem – mówi Tomasz Czułowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, która prowadzi sprawę. W sprawie uzyskano między innymi opinię biegłego z zakresu ochrony środowiska, która potwierdziła opisane wyżej nieprawidłowości.

Zarzuty obejmują okres od grudnia 2013 do czerwca 2015 roku, kiedy oskarżona była prokurentem spółki Revita Bio, zarządzającej składowiskiem odpadów w Bogatyni.

Jak uważa prokuratura, działania Elżbiety T. doprowadziły do zanieczyszczenia środowiska, a także powodowały zagrożenie pożarem. Tylko od marca do grudnia 2015 roku ogień gaszono na wysypisku dziesięciokrotnie, w tym raz zajął on znaczny teren i jak dowodzi prokuratura – zagrażał życiu i zdrowiu wielu osób. Właściciele za każdym razem przekonywali, że przyczyną pożaru był samozapłon. Teraz prokuratura twierdzi, że w większości przypadków były to podpalenia.