Komunikat o tym wyświetlił się na kasowniku elektronicznym. Pasażerka została też poinformowana, że musi się zgłosić do biura Mennicy, jeśli chce ją odblokować.

– Wystraszyłam się, że w ogóle nie będę mogła nią nigdzie płacić, bo to nie była Urbancard a Visa – mówi nasza czytelniczka, pani Magda z Leśnicy.

W internecie przeczytała, że operator systemu blokuje karty i trafiają one na tzw. czarną listę, gdy nie udało się z nich ściągnąć należności za przejazd ze względu na przykład na brak środków. – Tylko, że ja miałam pieniądze na koncie. Od razu to sprawdziłam przez internet. Transakcja nie została więc zrealizowana nie z mojej winy. Dlaczego mam teraz jechać do biura Urbancard przez całe miasto, by to odkręcić? To strata czasu i pieniędzy. Jeśli mamy taki nowoczesny system dystrybucji biletów, to nie można inaczej odblokować karty, tylko osobiście?