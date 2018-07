Dolnośląska Izba Lekarska chce zainwestować w remont kolejnego zabytkowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu. W 2013 r. skończyła modernizację Pałacu Selderów pod nr. 45, gdzie ma siedzibę, a na początku ubiegłego roku kupiła pałac hrabiny Fryderyki von Proskau przy Kazimierza Wielkiego 43.

– Należał on do różnych instytucji i był kiedyś połączony z pałacem Selderów – przypomina prezes DIL Paweł Wróblewski. – Chcemy do tego wrócić.

DIL już zaczął szukać wykonawcy prac. „Rozbudowa – jak zapisano w specyfikacji – dotyczy częściowej zabudowy dziedzińca obecnej kamienicy nr 43, celem wykonania połączenia istniejącej restauracji w budynku nr 45 z projektowaną salą konsumpcyjną w budynku nr 43”. Powstanie też parterowy budynek z jedną kondygnacją podziemną, zlokalizowany wzdłuż granicy z posesją przy ul. Kazimierza Wielkiego 45. A nadbudowę o jedno piętro przejdzie trzykondygnacyjna dobudówka nr 43. Powód – ujednolicenie zabudowy z Domem Lekarza oraz możliwości połączenia poprzez klatkę schodową.