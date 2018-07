Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych we wrocławskim magistracie, swój oficjalny start w wyborach na prezydenta Wrocławia ogłosił w maju. Jest on kandydatem środowiska Rafała Dutkiewicza, Nowoczesnej, SLD, do których w połowie czerwca dołączyła Unia Europejskich Demokratów.

Poseł Jacek Protasiewicz tłumaczył wówczas, że we Wrocławiu mamy do czynienia z prawdziwe szerokim opozycyjnym sojuszem różnych środowisk, które widzą sens współpracy.

– Jacek Sutryk – podkreślał – jest jedynym najlepiej przygotowanym kandydatem do objęcia fotela prezydenta. Zna ludzi, miasto i jego realne problemy. Nie musi uczyć się w ekspresowym tempie nazw osiedli i ulic.

Dla UED ważne jest, że Sutryk jest człowiekiem kompromisu.

W niedzielę Suryka poparł prof. Andrzej Wiszniewski, legenda wrocławskiej opozycji, były rektor Politechniki Wrocławskiej i minister nauki. – Samorządu – powiedział na bulwarze Stanisława Kulczyńskiego, pierwszego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki – nie można oddawać w ręce polityków. Jacek Sutryk nie jest nominatem żadnej partii i nie musi być wobec niej lojalny. On musi być lojalny tylko wobec mieszkańców Wrocławia.