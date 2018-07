Paweł Jaśkiewicz to mężczyzna poszukiwany listem gończym za zabójstwo 24-letniego Gracjana, który został brutalnie pobity pod wrocławskim klubem Banana we wrześniu 2017 r. Zmarł trzy tygodnie później w szpitalu.

Wśród osób uczestniczących w bójce jest właśnie Paweł Jaśkiewicz. To on – według prokuratury – zadał 24-latkowi najwięcej ciosów. Miał kopać Gracjana, nawet gdy ten już leżał. Za każdym razem, gdy Gracjan próbował wstać i odsunąć się od napastników, ci do niego podchodzili, bili i kopali dalej. Dopiero gdy chłopak już nie mógł się podnieść, zostawili go na torowisku tramwajowym na Szewskiej. I jak gdyby nigdy nic poszli z powrotem do klubu.

Paweł Jaśkiewicz zbiegł, a policja wystawiła za nim list gończy. Pod koniec maja do naszej redakcji przyszedł list podpisany imieniem i nazwiskiem podejrzanego. "Jestem gotowy ponieść konsekwencje swoich czynów, ale niechce być oceniany jako osoba, która chciała pozbawić człowieka życia [pisownia oryginalna]" - napisał wtedy Jaśkiewicz.