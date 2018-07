Do zdarzenia doszło w sobotę, 7 lipca, około godz. 17. Dzieci brały udział w zorganizowanej kolonii w szkole jeździeckiej w miejscowości Dębrznik koło Kamiennej Góry.

Jak informuje asp. szt. Grzegorz Szewczyk z kamiennogórskiej policji, dzieci przebywały w stajni i przygotowywały zwierzęta do zajęć nauki jeździectwa. - W pewnym momencie konie spłoszyły się i zaczęły wybiegać ze stajni. Gdy zwierzęta wybiegły, uczestnicy kolonii zobaczyli leżącą na ziemi 10-latkę. Najprawdopodobniej została potrącona przez zwierzęta, ale szczegóły tego zdarzenia ustali śledztwo - informuje asp. szt. Szewczyk.

Dodaje, że dziewczynka, która przyjechała na kolonie do Dębrznika z Wrocławia, została najprawdopodobniej uderzona w głowę. - Ale nie wiemy jeszcze dokładnie, czy któryś z koni ją przetarł, przygniótł czy kopnął - tłumaczy funkcjonariusz.

Do 10-latki wezwano pogotowie. Śmigłowiec LPR zabrał ją do szpitala we Wrocławiu. Jest nieprzytomna.