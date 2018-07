Gehenna dziewczynki zaczęła się w 2016 roku, gdy ta miała 10 lat. Na razie nie wiadomo, jak to się stało, że nikt nie zauważył, że dziecku dzieje się krzywda. Nie zauważyła nawet matka, która miała pozwalać dziecku na to, by spało z ojcem.

Wszystko wyszło na jaw dopiero w lutym 2018 roku, gdy 12-letnia już wtedy dziewczynka okaleczyła się. Na jej rany zwrócili uwagę nauczyciele. Wtedy dziewczynka trafiła do pedagoga i opowiedziała, co dzieje się u niej w domu.

Aż trudno było w to uwierzyć. Bo działy się straszne rzeczy. Prokuratura nie chce nawet podawać inicjałów dziewczynki, ani jej ojca, bo ten zrobił z życia swojej córki piekło.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna wielokrotnie zmuszał swoją córkę do seksu oralnego, kazał się jej rozbierać i dotykał jej ciała penisem. Lizał też miejsca intymne.