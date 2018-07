To już pewne, że urzędnicy magistratu i podległych mu jednostek od września dostana podwyżki. Wrocławscy radni zgodzili się, by w tym roku w kasie miejskiej zarezerwować na to łącznie 13,3 mln zł. Z tej puli pracownicy instytucji kultury otrzymają 1,8 mln zł, obsługi i administracji w placówkach oświatowych 4,4 mln zł, tyle samo miejskich jednostek organizacyjnych, a urzędnicy magistratu 2,6 mln zł.

– To jest pierwsza podwyżka od czterech lat – uzasadniał te wydatki skarbnik miasta Marcin Urban. – Obecne regulacje to efekt ustaleń z „Solidarnością”.

O rozmowach ratusza i związkowców, które trwały dwa miesiące, „Wyborcza” pisała w maju.

Urban mówił wówczas, że podwyżki w wysokości ok. 300 zł brutto otrzymają najmniej zarabiający.

Zostali z nich wyłączeni m.in. nauczyciele, którym podniesienie wynagrodzeń zapowiedziało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie wiadomo, w jakiej wysokości i czy w ogóle otrzymają je strażnicy miejscy. Oni dodatkowe 500 zł brutto już dostali od 1 stycznia. W ubiegłym roku funkcjonariuszom już podniesiono pensje – średnio o 150 zł.