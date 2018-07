O przymiarkach władz Wrocławia do odwołania Jerzego Michalaka z rady nadzorczej MPK mówiło się we Wrocławiu od dawna. Decyzja o pożegnaniu się z nim zapadła pod koniec czerwca, kiedy Michalak do sieci wrzucił pismo do prezes MPK Jolanty Szczepańskiej o pilne zwołanie posiedzenia rady nadzorczej spółki „w związku z chaosem komunikacyjnym, który od kilku dni panuje w południowej części miasta w związku z wakacyjnymi zamknięciami dróg i linii tramwajowych” i odcięciem dużej części miasta od dostępu do centrum.

Michalak, który jest kandydatem na prezydenta Wrocławia, pyta w nim m.in., kto układał plan komunikacji zastępczej, kosztów jej uruchomienia, o punktualność kursów przez ul. Borowskiej i dostosowanie sygnalizacji świetlnej do zmienionej organizacji ruchu.

Na FB zaraz pojawiły komentarze: „Czy członek rady nadzorczej MPK musi wystosowywać list otwarty do swojej prezes, żeby uzyskać odpowiedzi na pytania, które z racji pełnionej funkcji, znać powinien osobiście?”, „Czy naprawdę sądzi pan, że jeśli MPK odpowie na Pańskie pismo, to sytuacja ulegnie poprawie?”.