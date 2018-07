Akcja filmu jest w całości osadzona we współczesnym Wrocławiu. To opowieść o seryjnym mordercy, który przez kilka kolejnych dni grasuje po mieście, dokonując spektakularnych zabójstw. Dochodzi do nich codziennie o godz. 18. Śledztwo w sprawie mordów zostaje powierzone policjantce Helenie Ruś. W tę postać wcieliła się Małgorzata Kożuchowska.



– Będąc zafascynowany literaturą Thomasa Harrisa, filmem „Siedem” i książkami Marka Krajewskiego, przez lata marzyłem, by stworzyć podobną historię – opowiadał "Wyborczej" Patryk Vega, reżyser filmu i autor scenariusza. – Miałem jednak poczucie, że polski widz nie jest na taki obraz gotowy. Dzisiaj uważam, że młodej widowni, wychowanej na amerykańskich filmach, można go zaserwować.

W filmie szybko okazuje się, że tajemnicze morderstwa powiązane są z XVIII-wieczną historią Wrocławia. Wszystkie mają też ze sobą coś wspólnego – każda dotyczy jednej z tytułowych plag. Przykładowo mord dokonany tuż pod oknami komisariatu i siedziby ABW (gra go w filmie Liceum nr VII przy ul. Kruczej) dotyczy oszczerstwa. – Dlatego ci, którzy spróbują rozwiązać zagadkę, muszą cofnąć się do przeszłości – zdradził reżyser.