5 stycznia 2017 r. w mieszkaniu przy ul. Kilińskiego w Środzie Ślaskiej 34-letnia Karolina R. zażyła amfetaminę – „dwie kreski” – i zapaliła jointa. Po tym poszła do sklepu i kupiła pół litra wódki. – Jestem uzależniona – tłumaczyła przed sądem. Około południa do domu wrócił jej konkubent – 43-letni Wiesław P. Zaczął ją wyzywać od kur* i szmat. Twierdził, że jest chu*em a nie matką, że się włóczy po nocach, że jest nierobem. – A przecież ja w nocy pracowałam – mówiła przed sądem. – Prawie rok prosiłam, żeby odszedł, ale przekonywał, że nie ma dokąd pójść. – „Do parku mam iść?” – pytał, więc się litowała i pozwalała mu zostać. Gdy ona szła do pracy, on robił z domu melinę.

5 stycznia w trakcie awantury poszła do kuchni po nóż. – Chciałam go wystraszyć. Myślałam, że się uspokoi i pójdzie spać. Nóż najpierw położyłam na komodzie. Wiesław siedział na fotelu. Dalej mnie wyzywał. Podeszłam. On wstał. Zaczęliśmy się szarpać. Odwróciłam się, wzięłam nóż z komody i zaczęłam nim wymachiwać. Chyba uderzyłam go w szyję i w brzuch – tłumaczyła, mówiąc, że nie pamięta zdarzenia dokładnie.