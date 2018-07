Osiedle nad Odrą powstaje w pobliżu ul. Rychtalskiej i Słonimskiego na Kleczkowie. Nazwa jest trochę na wyrost, bo to zaledwie jeden budynek, z czterema klatkami schodowymi. Na kameralny klimat nie ma jednak co liczyć, bo blok ma mieć aż dziewięć kondygnacji naziemnych i 212 mieszkań.

Najciekawsze są mieszkania na piętrach od 5. do 9., bo wyposażone są w rozległe tarasy urządzone na dachach niższych kondygnacji. Udało się je zaaranżować dzięki temu, że poszczególne części budynku różnią się wysokością. Największy z tarasów ma ponad 70 m kw. Przylega jednak do mieszkania, które ma tylko niespełna 56 m. Za całość trzeba zapłacić ponad pół miliona, co oznacza, że metr kwadratowy będzie nas kosztował ponad 9,5 tys. zł. Układ tarasów, jak zaznacza deweloper, firma Mój Dom, został zaprojektowany tak, aby były one jak najlepiej nasłonecznione – od wschodu, południa i zachodu. Wiąże się to jednak z tym, że z żadnego nie będzie widoku na Odrę.