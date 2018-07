Do zabójstwa doszło w nocy z 16 na 17 stycznia 2017 roku w Jaworze. 34-letni Zbigniew K. i 31-letnia Iwona K. spędzali razem wieczór w swoim mieszkaniu ze znajomym. Pili alkohol. Gdy zostali sami, wybuchła awantura. Ona wykrzyczała, że chce się z nim rozstać, a dziecko, które niebawem urodzi, nie jest jego.

Zbigniew już wcześniej był zazdrosny o partnerkę. Gdy usłyszał, że to nie on jest ojcem, wpadł w szał. Zbigniew zaczął dusić kobietę rękoma. Gdy nie dawała już znaków życia, wziął jej biały szalik i owinął jej wokół szyi. Potem położył kobietę do łóżka, przykrył kołdrą i wyszedł z mieszkania. Poszedł pić do brata i jego kolegów. W czasie imprezy przyznał się, że zabił Iwonę. Jego brat zawiadomił policję.

Gdy wieczorem funkcjonariusze weszli do mieszkania, Zbigniew siedział przy ciele Iwony.

Po zatrzymaniu od razu przyznał się do winy. Prokuratura Rejonowa w Jaworze domagała się dla niego kary dożywotniego więzienia z możliwością starania się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po odsiedzeniu 30 lat.