Wczoraj klub Wolverhampton zaprezentował jednego ze swoich nowych sponsorów - firmę CoinDeal. Jej logo znajdzie się na rękawkach koszulek meczowych, na koszulkach treningowych, a także na oparciach krzesełek na ławkach rezerwowych na stadionie tego klubu.

Firmę CoinDeal założyło i prowadzi trzech wrocławian Adam Bicz, Kajetan Maćkowiak i Filip Dzierżak. Jej siedziba znajduje się we Wrocławiu, choć oficjalnie centrala firmy zarejestrowana jest w Larnace na Cyprze. CoinDeal zajmuje się handlem kryptowalutami.

W wypowiedzi na oficjalnej stronie angielskiego klubu Kajetan Maćkowiak, jeden ze współzałożycieli CoinDeal mówi: - Nasza działalność jest zarejestrowana na Cyprze ze względu na regulacje, ale wierzymy, że to tylko tymczasowe i przejściowe rozwiązanie. (...) W CoinDeal mamy świadomość tego, jak duże znaczenie ma sponsoring sportu i marketing oparty na piłce nożnej szczególnie w branży, w której funkcjonujemy. Wierzymy w to, że Wolverhampton pomoże nam dotrzeć do nowych klientów - podkreśla.