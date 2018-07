O sprawie było głośno w 2015. Uznany chirurg został wtedy zwolniony ze szpitala św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, bo miał naruszyć nietykalność cielesną pacjenta.

Dr Adam Domanasiewicz tak opowiadał wtedy o zdarzeniu: „Ten pacjent miał 24 lata i był o głowę wyższy ode mnie. Przede wszystkim był zdrowy, jego leczenie właśnie miało ulec zakończeniu. Zdenerwował się, gdy usłyszał ode mnie, że czas odrzucić kule, zdjąć gips i wrócić do pracy – kolejnego zwolnienia nie będzie. Zaczął krzyczeć, że ze mnie gnój i że jestem jak dupa od srania. Gdy wstałem, zamachnął się na mnie kulą. Odruchowo ją zablokowałem, szarpnąłem go za ubranie i odsunąłem, żeby nie zrobił mi krzywdy. Zresztą charakterystyczne było zachowanie jego ojca – stanął w tym momencie plecami do mnie, by to mnie osłonić przed ciosem. Tak jakby wiedział, że syn ma skłonności do agresji".