Rafał Dutkiewicz rządzi Wrocławiem od 16 lat. Ta kadencja jest jego ostatnią. Już w listopadzie 2016 r. na sesji rady miejskiej ogłosił, że nie będzie kolejny raz kandydował na prezydenta. Teraz ulotkami żegna się z wrocławianami, pisząc: „Każdego dnia starałem się najlepiej jak potrafiłem wypełniać powierzone mi zadania. Dziś, gdy spoglądam wstecz myślę, że pewne decyzje mogłem podjąć inaczej, pewne rzeczy zrobić lepiej. Mimo to, patrząc na to, co udało nam się osiągnąć, odczuwam dumę i radość. Odczuwam spełnienie. I nie dam go sobie odebrać”.

Ulotka dystrybuowana do skrzynek na listy mieszkańców Wrocławia nie jest tylko pożegnaniem. Na kolejnej jej stronie Rafał Dutkiewicz namaszcza następcę – Jacka Sutryka, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych we wrocławskim magistracie, który jest kandydatem na prezydenta Wrocławia wspieranym nie tylko przez Dutkiewicza i jego środowisko. Także przez Nowoczesną, SLD i Unię Europejskich Demokratów.