Wśród najpopularniejszych celów podróży w pierwszym półroczu 2018 r. znalazły się Kraków, Warszawa, Wrocław, Berlin oraz Rzeszów. Mieszkańcy Wrocławia najchętniej podróżowali natomiast do Krakowa, Berlina, Drezna, Warszawy i Pragi.

Wrocław - obok Warszawy i Krakowa - ma stać się jednym z trzech centrów przesiadkowych FlixBusa w Polsce, szczególnie istotnym dla przesiadek międzynarodowych.

- Ze stolicy Dolnego Śląska dojedziemy bezpośrednio do około 30 destynacji zagranicznych - mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBus Polska. I dodaje: - Wrocław w ostatnich latach wyremontował nie tylko dworzec autobusowy, ale też lotnisko i dworzec kolejowy. I choć rozkład pozwala przesiadać się we Wrocławiu bardzo sprawnie, z naszych statystyk wynika, że pasażerowie często wybierają dłuższe czasy oczekiwania między połączeniami po to, aby w wolnej chwili pozwiedzać albo zrobić zakupy.