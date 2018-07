Wrocławscy radni w czwartek zajmą się zmianami w budżecie miasta. W projekcie uchwały znalazł się wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego, by „zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 8 mln zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dystrybucją biletów komunikacji zbiorowej”.

Te pieniądze trafią do Mennicy, z którą władze miasta w marcu ubiegłego roku podpisały umowę na dystrybucję biletów MPK na 8,5 roku. Jej wartość to niemal 174 mln zł brutto. Dlaczego teraz z kasy miasta do Mennicy popłyną kolejne miliony?

– W 2017 r. i w I kwartale 2018 r. znacznie wzrosła sprzedaż biletów miejskiej komunikacji zbiorowej – wyjaśnia Małgorzata Szafran z biura prasowego magistratu. – W marcu 2018 r. mieszkańcy kupili 808 039 biletów elektronicznych, tymczasem w kwietniu ta liczba wyniosła już 1 290 642, co wskazuje, że mieszkańcy chętniej korzystają z komunikacji i nowego systemu. W związku z tym wynagrodzenie prowizyjne za dystrybucję biletów również zwiększyło się.