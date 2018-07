Właśnie zaczął się kolejny etap remontu węzła Bielany Wrocławskie na autostradzie A4. Drogowcy zamknęli wjazd z Bielan w kierunku Opola i ten z Legnicy do Wrocławia. Tak będzie przez najbliższy tydzień, bo tyle potrwa wymiana nawierzchni i oznakowania. Pod koniec czerwca udało się zakończyć modernizację przejazdu awaryjnego i jezdni północnej A4 na odcinku pomiędzy punktem poboru opłat Karwiany a węzłem Bielany Wrocławskie oraz na łącznicy wyjazdowej z Bielan Wrocławskich do Legnicy i wjazdowej z Opola do Wrocławia.

Na tym prace się nie zakończą. Potrwają do końca września, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła jeszcze remonty dróg krajowych nr 5 i 35 przy węźle bielańskim, a także węzeł Wrocław-Wschód.

Kierowcy muszą zacisnąć zęby, bo na rozbudowę A4 nie mają na razie co liczyć. Na początku czerwca premier Mateusz Morawiecki zapewniał we Wrocławiu, że „to inwestycja w fazie analitycznej”, nie pozostawiając wątpliwości, że do 2023 r. nic się w tej sprawie nie wydarzy.