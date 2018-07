Nowe Żerniki to modelowe osiedle na zachodzie Wrocławia, w okolicach stadionu i obwodnicy autostradowej, które od trzech lat powstaje we współpracy urzędu miejskiego, architektów i deweloperów. To w tamtym miejscu planowana jest nowa zajezdnia tramwajowa.

Jak twierdzą urzędnicy, to najlepsze miejsce na taką inwestycję. – Lokalizacja umożliwi zmniejszenie liczby kilometrów dojazdowych, a także dobrą obsługę transportową imprez masowych organizowanych na Stadionie Miejskim i terenach wokół obiektu – wyjaśnia Anna Worsztynowicz z magistratu.

W lipcu urzędnicy wspólnie z wrocławskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłoszą konkurs na projekt nowej inwestycji, który zostanie rozstrzygnięty jesienią tego roku. W ramach tej inwestycji powstaną: stacja transformatorowo-prostownikowa zasilająca obiekt, hala obsługi codziennej tramwajów z częścią socjalną, hala napraw tramwajów z warsztatami, lakiernia i myjnia. Projektanci powinni przewidzieć też miejsce na parking czy skład części.