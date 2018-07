Gdy w ub. roku rozpoczęły się zdjęcia do filmu, prawicowe media grzmiały o antypolskiej produkcji. Bo choć Kosiński w książce nie podaje, gdzie rozgrywa się jej akcja, to zgodnie uznano, iż jest to jego autobiografia, czyli opowieść o koszmarze wojny, Holokaustu oraz nietolerancji i fanatyzmu, jakich zaznał w dzieciństwie.

W filmie zobaczymy międzynarodową obsadę – Juliana Sandsa, Stellana Skarsgarda, Harveya Kittela i Udo Kiera. Niestety, w Polsce się nie pojawili. W czerwcowych nagraniach w Świebodzicach brał udział 9-letni Petr Kotlár, grający główną rolę. Na potrzeby planu filmowego wykorzystano pozostałości dawnych zakładów włókienniczych Silena. Kręcono zdjęcia z okresu II wojny światowej. Na planie pracowało ponad stu statystów, w tym mieszkańcy Wałbrzycha i okolic.

Ruiny Sileny doskonale nadają się do nagrywania scen wojennych. Cieszą się wielką popularnością wśród filmowców. – To jedyny taki plener w tej części Europy – mówi Agnieszka Wierszałowicz z Camera Nera, która obsługuje plan.