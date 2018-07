To dlatego komunikacja miejska we Wrocławiu nie wzbudza zaufania, nie przez wypowiedzi kandydatów, jak twierdzi prezes Jolanta Szczepańska. To korzystając z tramwajów i autobusów, wkraczamy w alternatywny świat. Alternatywny dla każdego, kto wie, jak transport funkcjonuje na zachód od Odry i Nysy albo choćby w Warszawie.

Komunikacja we Wrocławiu wymaga natychmiastowych zmian: przede wszystkim większych pieniędzy, które trzeba przeznaczyć na remonty torowisk, częstsze kursy i nowy tabor. Tabor, który byłby naprawdę niskopodłogowy, przeciwnie niż ten kupiony ostatnio przez MPK. Moderusy beta, w większości wysokopodłogowe, to nie jest standard, którego oczekuje pasażer. Do tego taki tramwaj musi dłużej stać na przystanku, bo więcej czasu zajmuje wsiadanie i wysiadanie.

Jolanta Szczepańska sama zwraca uwagę, że liczba wykolejeń wzrasta. W 2017 r. było ich o 17 więcej niż rok wcześniej, a w I półroczu – o siedem więcej niż w połowie 2017 r. Jedno wykolejenie powoduje często paraliż komunikacyjny w dużej części miasta.