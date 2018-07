22-letni Eljasz miał nawrót nowotworu węzłów chłonnych – chłoniak Hodgkina. – Ta choroba zazwyczaj dotyka ludzi młodych w wieku 20-30 lat. Zazwyczaj można go wyleczyć za pomocą chemioterapii. Niestety w ok. 20 proc. przypadków nie jest to możliwe i konieczne jest przeszczepienie komórek krwiotwórczych z komórek macierzystych pobranych od pacjenta – mówi prof. Tomasz Wróbel z Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku.

W trakcie trwania terapii przetacza się krew, by zapobiec skutkom ubocznym. – Zanim przeszczepiony szpik zacznie pracować mija ok. trzech tygodni. W tym czasie pojawiają się niedokrwistość czy skaza krwotoczna. Chronimy przed nimi pacjenta, przetaczając mu krew, płytki krwi i różne preparaty krwiopochodne – mówi prof. Wróbel.

W tym wypadku nie było na to jednak zgody pacjenta. 22-letni Eljasz jest świadkiem Jehowy, a jego wyznanie tego zabrania. Świadkowie Jehowy uważają bowiem, że przyjęcie krwi obcej zamyka drogę do zbawienia.