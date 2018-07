Magdalena Kozioł: Wrocław jest miastem wykolejeń tramwajów, jak mówią kandydaci na prezydenta?

Jolanta Szczepańska: – W 2015 r. i 2016 r. odnotowaliśmy 72 przypadki wykolejeń, a w roku 2017 – 89 przypadków. W pierwszej połowie tego roku było o siedem przypadków więcej wykolejeń niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najczęstszą przyczyną wykolejeń jest stan techniczny torowiska oraz przyczyna złożona: stan techniczny torowiska plus wina motorniczego, np. nadmierna prędkość. Obserwując tendencję wzrostową, przygotowaliśmy wykaz najbardziej newralgicznych punktów, w których odbywa się duży ruch tramwajowy, a które wymagają pilnej naprawy. Są to głównie skrzyżowania, np. Piłsudskiego ze Świdnicką, pl. Dominikański, pl. Legionów, pl. Jana Pawła II czy Rondo Reagana. Ale też m.in. odcinki torowisk na ul. Powstańców Śląskich od Orlej do pętli Krzyki czy Ślężnej, od ul. Dyrekcyjnej do Wiegla. Te informacje przekazaliśmy miastu. W efekcie kwoty na remonty torowisk zostały już zwiększone i niektóre inwestycje już się rozpoczęły. Również dużo wyższe środki zostaną przeznaczone na zakup nowych zwrotnic.