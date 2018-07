- Odwrócony kamień w pomniku profesorów lwowskich oznaczający piąte przykazanie, przypomina: "nie zabijaj". A na wschodzie Ukrainy wciąż giną ludzie. I choć z wielką radością obserwujemy mistrzostwa świata w Rosji,to pamiętamy, że w więzieniach rosyjskich wciąż jest grupa niewinnych osób, którzy protestowali i protestują przeciwko temu, że Rosja w sposób zbrojny część Ukrainy zajęła i tam nadal giną ludzie. To jest myśl, która powinna nam towarzyszyć i o której powinniśmy mówić, że Ukraina jest i będzie demokratycznym krajem - mówił prezent Dutkiewicz.

- My ciągle się modlimy o pomordowanych profesorów. Dziękujemy też wszystkim Polakom, że jesteście z nami. Bo to jest wojna o niepodległość. Rosja chce zabrać część naszego terytorium. My nigdy się na to nie zgodzimy. Musimy robić wszystko, by Ukraina odzyskała swoje ziemie - dodawał mer Lwowa.