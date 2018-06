Do niedzieli muszą opuścić wcześniejszą siedzibę i przenieść zwierzęta do nowej. To, będący wcześniej pustostanem, dwupiętrowy budynek przy ul. Miłoszyckiej 67.

Zanim stanie się prawdziwym azylem dla zwierząt, wolontariusze mają przed sobą wiele pracy. Muszą m.in. naprawić dziurawy dach, zamontować wykładziny PCV na podłodze, pomalować ściany i załatać w nich dziury. Trzeba też ogrodzić teren i zamontować bramę wjazdową (ktoś już próbował się włamać po materiały budowlane). – Brakuje mam też okien i drzwi – przyznaje Edyta Bąk, wolontariuszka Ekostraży.

Doceniani przez ludzi i urząd

Organizacja od wielu lat pomaga domowym i dzikim zwierzętom na Dolnym Śląsku. Ma pod swoją opieką m.in. ptaki, koty czy jeże. Otrzymała wyróżnienie od wrocławskiego urzędu miejskiego za podejmowanie się najcięższych interwencji i skuteczną działalność.

Ta mogła się jednak zakończyć. Ekostraż musiała bowiem zwolnić wynajmowany na Sępolnie budynek, który został sprzedany przez właściciela. Wolontariusze mieli trzy miesiące, aby znaleźć nowe lokum. Na ich apel odpowiedzieli urzędnicy miejscy, oferując budynek przy ul. Miłoszyckiej. Klucze do nowej siedziby Ekostraż odebrała trzy tygodnie temu (a zaledwie od kilku dni jest tam bieżąca woda).