– Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd we Wrocławiu śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw związanych z wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, pobiciem członków innych grup przestępczych na terenie Wrocławia oraz związanych z innymi przestępstwami z użyciem przemocy – informuje Małgorzata Klaus z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

W czwartek funkcjonariusze CBŚP zatrzymali na terenie Wrocławia czterech mężczyzn.

Prokurator przedstawił im zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzut pobicia oraz udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków.

Jak ustalono, grupa działała w okresie od lutego do 28 czerwca 2018 roku we Wrocławiu i w innym miejscowościach. Kilka dni przez zatrzymaniem w jednym z wrocławskich klubów członkowie grupy brutalnie pobili jednego z przebywających tam mężczyzn.