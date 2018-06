Kandydat Platformy Obywatelskiej w boju o fotel prezydenta Wrocławia od początku spotyka się z zarzutem, że nie zna miasta. Jego rywale nie raz podkreślali, że choć od lat walczy w wyborach ze stolicy Dolnego Śląska, to de facto jest mieszkańcem Warszawy. Gdy powtórzyliśmy ten zarzut w jednym z artykułów, zadzwonił z oburzeniem, że to nieprawda, bo jakiś czas temu kupił tu mieszkanie. Na Facebooku opublikował film, w którym zapewnia o swoich mocnych związkach z Wrocławiem. W kampanii organizuje spotkania o wszystkich lokalnych problemach. Odnosi się do finansowania Śląska, rekrutacji do żłobków, a nawet braku baru mlecznego w rejonie ul. Powstańców Śląskich.

Wczoraj postanowił, że zajmie się kwestią ulicznych korków. Kilka dni temu rozpoczęło się jednocześnie kilka remontów i całe miasto ogarnął komunikacyjny paraliż. Kandydat PO potraktował to jako idealny pretekst, by skrytykować władze Wrocławia za złą koordynację prac.