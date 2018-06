Do zdarzenia doszło 19 stycznia tego roku w Zagórzu Śląskim w powiecie wałbrzyskim. Policjantów zaniepokoiło zachowanie kierowcy, który jechał koło miejscowego kościoła. Patrol z Głuszycy zatrzymał go więc do rutynowej kontroli. Okazało się, że ma we krwi alkohol. Zdziwienie policjantów było tym większe, że okazało się, iż za kółkiem siedzi proboszcz miejscowej parafii, który właśnie wraca z kolędy.

Badanie wykonane przez policjantów wykazało, że ksiądz miał 0,94 promila alkoholu we krwi i nieco później 0,79 promila. Później okazało się, że parafianie, których tego dnia odwiedził, wyraźnie czuli od niego alkohol. Prawdopodobnie któryś z nich powiadomił policję o niebezpiecznym zachowaniu Zygmunta M. Zatrzymany proboszcz nie zaprzeczał i poprosił prokuratora o dobrowolne poddanie się karze. Niestety to nie pierwsza taka sytuacja. Wcześniej zabierano mu prawo jazdy już dwukrotnie. Ostatni raz w 2015 roku. Wtedy skazano go na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Miał też dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ksiądz musiał też wpłacić 1 tysiąc złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wyrok już się jednak zatarł, dlatego dla organów ścigania był osobą niekaraną.