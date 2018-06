Z dziennikarzami spotkał się w samo południe, w newralgicznym punkcie przy remontowanym wiadukcie przy ul. Pułaskiego. To m.in. przez tę inwestycję miasto przeżywa od kilku dni komunikacyjny paraliż: auta i autobusy stoją w korkach, większość komunikacji miejskiej jeździ zmienionymi trasami.

Ujazdowski: – Standardem w Europie jest, że prace w kluczowych miejscach trwają także w weekendy i w nocy, także w trybie dwuzmianowym. Oraz że znaczenia o nowej organizacji ruchu pojawiają się co najmniej miesiąc wcześniej na wielkich tablicach po to, by pomóc kierowcom przyzwyczaić się do zmian. We Wrocławiu nowa organizacja ruchu została przygotowana w ostatnim momencie.

Dla zobrazowania swoich tez eurodeputowany powoływał się na wpisy wrocławian w mediach społecznościowych: – Zauważali tam, że wiadukt na Pułaskiego zamknięty został w weekend, a do czwartku nie rozpoczęto tam żadnych prac.