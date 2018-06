6 ZDJĘĆ W jednym z domów znajdowała się linia technologiczna do produkcji metamfetaminy, niewielkie ilości gotowego narkotyku, 10 litrów płynnej efedryny i inne prekursory niezbędne do produkcji narkotyku (materiały prokuratury)

Linia technologiczna do produkcji metamfetaminy, gotowy narkotyk, 10 litrów płynnej efedryny i inne prekursory niezbędne do produkcji narkotyku znaleźli funkcjonariusze CBŚP na Dolnym Śląsku. Zatrzymano mężczyzn należących do gangu produkującego narkotyk i rozprowadzającego go w Polsce i w Niemczech.